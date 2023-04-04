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Fenerbahçe'de kriz tavan yaptı! Soyunma odasına inen Ali Koç'a Jesus'tan sert tepki: Ne söyleyeceksen bana söyle

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Giriş: 04.04.2023 11:17
10 kişi kalmış Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı Lacivertli ekipte derbi sonrası soyunma odasına yaşananlar ortaya çıktı. Ali Koç ile Jorge Jesus arasında sinirlerin gerildiği ortaya çıktı.
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