Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Süper Lig'de evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle ağır yara alan Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Jorge Jesus'a Başkan Ali Koç yeni sözleşme önerdi. Adı Brezilya Milli Takımı ile de geçen Portekizli hocanın teklife olumlu yaklaştığı öğrenilirken, sözleşmenin detayları da netleşmeye başladı.