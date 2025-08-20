20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Fenerbahçe'de hedef Benfica engelini geçmek
Fenerbahçe’de hedef Benfica engelini geçmek

Fenerbahçe'de hedef Benfica engelini geçmek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 18:34
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynanacak mücadelede avantajı eline geçirmek istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Fenerbahçe, rövanş öncesi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. A Spor muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayında tüm gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de hedef Benfica engelini geçmek
Fenerbahçe’de hedef Benfica engelini geçmek
Fenerbahçe'de hedef Benfica engelini geçmek
TFF, Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Fenerbahçe maçında cesaretli oynayacağız
"Fenerbahçe maçında cesaretli oynayacağız"
Osimhen’le çift forvet oynar, Icardi’yi yedeğe çekerim
"Osimhen’le çift forvet oynar, Icardi’yi yedeğe çekerim"
Engelleri aştı dünya şampiyonu oldu!
Engelleri aştı dünya şampiyonu oldu!
Mourinho: Bugün duvara karşı oynadık
Mourinho: “Bugün duvara karşı oynadık”
Golü atmazsanız Galatasaray sizi öldürür
"Golü atmazsanız Galatasaray sizi öldürür"
Skordan mutluyum ama daha iyi oynamalıyız
"Skordan mutluyum ama daha iyi oynamalıyız"
Galatasaray’ın amaçları için mücadele ediyoruz
"Galatasaray’ın amaçları için mücadele ediyoruz"
Mustafa Eskihellaç: Benim de en büyük hayalim şampiyonluk
Mustafa Eskihellaç: "Benim de en büyük hayalim şampiyonluk"
Fenerbahçe Feyenoord’u 5 golle geçti
Fenerbahçe Feyenoord’u 5 golle geçti
Başakşehir, Viking maçı hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Viking maçı hazırlıklarını tamamladı
Daha Fazla Video Göster