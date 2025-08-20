Fenerbahçe’de hedef Benfica engelini geçmek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynanacak mücadelede avantajı eline geçirmek istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Fenerbahçe, rövanş öncesi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. A Spor muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayında tüm gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN