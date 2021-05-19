Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de ligi 3. sırada bitirmenin sıkıntıları başladı. Yönetim, kupasız geçen bu sezon sonrası takımda radikal kararlar alacak. Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olmasıyla birlikte yedek kulübesinde kalan Gustavo, takımdan ayrılacak. Brezilyalı yıldız gelecek sezon ilk 11 oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Öte yandan kulübün de Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak için bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın oldukça ilgisini çeken yıldız orta saha, önümüzdeki sezon siyah beyazlı takıma katılacak.