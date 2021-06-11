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Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Ali Koç yönetimi teknik direktör krizini çözemiyor

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Giriş: 11.06.2021 09:43
Fenerbahçe'de teknik direktör 'geldi, geliyor' denilmesine rağmen yönetim bu konuyu halen resmiyete dökemedi. Fenerbahçe 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor! Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi birçok belirsizliğe de çözüm olmadı.
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