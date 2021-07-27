Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın takıma takviye istediği oyuncularla ilgili yönetimin çalışmaları sürüyor. Portekizli çalıştırıcı 3 mevki için 6 futbolcu istedi. Kanarya, Galatasaray'ın eski yıldızını da listeye ekledi. Yönetim, bu oyuncuları takıma kazandırmak için temaslarını sıklaştırdı. İşte Fenerbahçe'nin sürprizlerle dolu transfer listesi...