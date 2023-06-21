21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko'nun geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko'nun geliş tarihi belli oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 09:34
Jorge Jesus ile bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa'nın devlerinin kapısını çalan, sarı-lacivertli ekip her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuşuyor. Bosna Hersek Milli Takım kampında bulunan tecrübeli forvetin İstanbul'a geliş tarihi netleşti.
Galatasaray’da değiş tokuş!
Galatasaray'da değiş tokuş!
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor!
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor!
Milliler grup lideri! Türkiye 2-0 Galler
Milliler grup lideri! Türkiye 2-0 Galler
Türkiye - Galler maçı saat kaçta?
Türkiye - Galler maçı saat kaçta?
Anadolu Efes,16. kez şampiyon oldu!
Anadolu Efes,16. kez şampiyon oldu!
Fenerbahçe kongresinde kavga! İşte o anlar
Fenerbahçe kongresinde kavga! İşte o anlar
Öldük öldük dirildik
Öldük öldük dirildik
Şampiyon Galatasaray’dan Başkan Erdoğan’a ziyaret
Şampiyon Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a ziyaret
Ali Koç’a kongre çağrısı: Başarısızlığı sahiplen
Ali Koç'a kongre çağrısı: Başarısızlığı sahiplen
Aslan transferde yeni forvet hamlesinde!
Aslan transferde yeni forvet hamlesinde!
Galatasaray transferi resmen duyurdu!
Galatasaray transferi resmen duyurdu!
Ryan Kent resmen Fenerbahçe’de!
Ryan Kent resmen Fenerbahçe'de!
Daha Fazla Video Göster