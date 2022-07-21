22 Temmuz 2022, Cuma
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Fenerbahçe yeni transferinin duyurusunda Galatasaray'a gönderme yaptı
Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan forvet Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun duyuru videosunda, Galatasaray'a da gönderme yapıldı.