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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan, İtalyan takımı Sassuolo ile anlaştı. A Spor muhabiri Mustafa Mandev, Kaan Ayhan'ın babası ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.
A Spor muhabiri Mustafa Mandev, milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 4 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.
Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Sassuolo'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'ın verdiğinden fazla verdiğini belirtti. Kaan Ayhan, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.