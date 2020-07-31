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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu

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Giriş: 31.07.2020 21:31
Güncelleme:31.07.2020 21:31
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan, İtalyan takımı Sassuolo ile anlaştı. A Spor muhabiri Mustafa Mandev, Kaan Ayhan'ın babası ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

A Spor muhabiri Mustafa Mandev, milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 4 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Sassuolo'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'ın verdiğinden fazla verdiğini belirtti. Kaan Ayhan, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.

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