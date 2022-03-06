07 Mart 2022, Pazartesi
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının önüne geçen kırmızı kart kararıyla ilgili Erman Toroğlu'ndan açıklama! Pozisyon kırmızı kart mı?
Süper Lig'in 28. haftası ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kapışmasına sahne oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı yorumladı. Toroğlu, "İrfan burada basmış durumda. Siopis iki ayağıyla dalsa İrfan bir yerde inmiş olacak. İrfan'ın destek ayağı yerde. Pozisyon icabı bastın ama kurtarma şansın var. İrfan bastıktan sonra sağ ayağını kaldırıyor. Destek ayağı yerde. Kesinlikle kırmızı kart." ifadelerini kullandı.