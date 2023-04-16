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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan 'şartlı' devam kararı: Başkanımız kalmazsa burada olmam

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Giriş: 16.04.2023 12:15
Fenerbahçe evinde konuk ettiği Kayserispor'u geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Jesus, “Başkanımız kalmazsa burada olmam” dedi.
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