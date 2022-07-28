Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev maçı yorumu: Tecrübe eksikliği

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, tecrübe eksikliğinin maçın sonucunu etkilediğini ifade etti. Diğer yandan Jorge Jesus, "Maç 11'e 11 oynanırken stattaki herkes Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına inanıyordu. İsmail'in kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi" dedi.