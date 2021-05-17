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Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! "Vizyon bu mu?".

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Giriş: 17.05.2021 11:06
Güncelleme:17.05.2021 11:16
Fenerbahçe başkanlığı döneminde taraftara hayal kırıklığından başka bir şey yaşatmayan Ali Koç, okların hedefindeki isim oldu. Sarı lacivertliler 3 yılda ligde ilk 2'yi göremedi, şampiyonluk hasreti ilk kez 7 seneye çıktı. Dev rakiplerine iç saha yenilmezlik serisini de kaptıran Koç, taraftarın eleştiri yağmuruna maruz kaldı: "Vizyon bu mu?"
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Vizyon bu mu?.
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! "Vizyon bu mu?".
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