Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! "Vizyon bu mu?".

Fenerbahçe başkanlığı döneminde taraftara hayal kırıklığından başka bir şey yaşatmayan Ali Koç, okların hedefindeki isim oldu. Sarı lacivertliler 3 yılda ligde ilk 2'yi göremedi, şampiyonluk hasreti ilk kez 7 seneye çıktı. Dev rakiplerine iç saha yenilmezlik serisini de kaptıran Koç, taraftarın eleştiri yağmuruna maruz kaldı: "Vizyon bu mu?"