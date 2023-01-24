24 Ocak 2023, Salı
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Fenerbahçe son dakikada hayat buldu! Ümraniyespor'u Kaptan'ı yaktı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında birçok pozisyondan yararlanmayan Fenerbahçe, ikinci yarıda 1-0 öne geçse de kısa süre sonra yediği golle maçta eşitlik sağlandı. Ümraniyespor'un kaptanı Glumac, son dakikada kendi kalesine gol atınca Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Böylece lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe puanını 41'e yükseltti.