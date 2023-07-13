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Fenerbahçe Sebastian Szymanski ile sözleşme imzaladı

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Giriş: 13.07.2023 09:47
Fenerbahçe Kulübü, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kanarya, Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte Szymanski'nin ilk mesajları...
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