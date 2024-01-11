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Fenerbahçe Konyaspor maç sonucu: 7-1

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Giriş: 11.01.2024 09:29
Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk etti. Sarı kanarya rakibini 7-1 yenmeyi başardı.
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