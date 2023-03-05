Fenerbahçe Kayseri'de hata yapmadı: Ferdi'nin golü geceye damga vurdu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 51 puana yükseldi ve bu haftayı hükmen mağlup geçecek olan lider Galatasaray ile 6 puanlık farkını korudu.