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Fenerbahçe Kayseri'de hata yapmadı: Ferdi'nin golü geceye damga vurdu

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Giriş: 05.03.2023 11:26
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 51 puana yükseldi ve bu haftayı hükmen mağlup geçecek olan lider Galatasaray ile 6 puanlık farkını korudu.
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