Fenerbahçe ilk transferini KAP'a bildirdi! Samet Akaydın resmen Kanarya

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, başarılı savunmacının transferini KAP'a bildirdi. Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımda "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.