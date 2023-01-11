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Fenerbahçe ilk transferini KAP'a bildirdi! Samet Akaydın resmen Kanarya

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Giriş: 11.01.2023 09:19
Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, başarılı savunmacının transferini KAP'a bildirdi. Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımda "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.
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