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Fenerbahçe hocası İsmail Kartal'dan flaş Galatasaray'a transfer olan Tete ile ilgili flaş sözler: Hiçbir zaman...

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Giriş: 09.08.2023 16:51
UEFA Konferans Ligi'nde Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Kartal, basın toplantısında Galatasaray'a transferi gündemde olan Tete ile ilgili açıklama yaparken; Fenerbahçe'den gönderilecek isimlerin de adını verdi..
İsmail Kartal’dan Tete ile ilgili flaş sözler
İsmail Kartal'dan Tete ile ilgili flaş sözler
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