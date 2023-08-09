Fenerbahçe hocası İsmail Kartal'dan flaş Galatasaray'a transfer olan Tete ile ilgili flaş sözler: Hiçbir zaman...

UEFA Konferans Ligi'nde Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Kartal, basın toplantısında Galatasaray'a transferi gündemde olan Tete ile ilgili açıklama yaparken; Fenerbahçe'den gönderilecek isimlerin de adını verdi..