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Fenerbahçe Ganalı stoper Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

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Giriş: 10.07.2023 19:42
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı..
Fenerbahçe Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı
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