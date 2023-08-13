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Fenerbahçe Fred'in maliyetini açıkladı! KAP'a bildirildi! 4 senede 8 taksit...

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Giriş: 13.08.2023 17:46
Fenerbahçe transferde Fred ve kulubü Manchester United ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi . Buna göre 4+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için 9.7 milyon Euro'luk bonservis 4 senede 8 taksitle ödenecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Fred’in maliyetini açıkladı!
Fenerbahçe Fred'in maliyetini açıkladı!
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