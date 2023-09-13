13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 09:09
Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe son transfer hamlesini yapmak için hızlandı. Yaz transfer döneminde kadrosunu dikkat çeken transferlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda rekor bedelle satışını yaptığı eski yıldızını yeniden Süper Lig'e getirmenin peşine düştü.
Real Madrid’in Arda Güler kararı
Real Madrid’in Arda Güler kararı
Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı! Şafak başkanı
Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı! Şafak başkanı
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
Galatasaray’ın efsane ismi...
Galatasaray’ın efsane ismi...
Millilerimiz üzerinden İslam’ı hedef aldılar!
Millilerimiz üzerinden İslam'ı hedef aldılar!
Efsane kadrolar afetzedeler için sahada!
Efsane kadrolar afetzedeler için sahada!
Galatasaray’dan transferde son bomba
Galatasaray'dan transferde son bomba
Maç sonu flaş açıklamalar
Maç sonu flaş açıklamalar
Trabzonspor Batista Mendy’i resmen açıkladı
Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı
Milliler grupta kritik sınavda
Milliler grupta kritik sınavda
Türkiye Ermenistan maçı ne zaman?
Türkiye Ermenistan maçı ne zaman?
Gece saatlerinde formayı giydi İstanbul’a indi
Gece saatlerinde formayı giydi İstanbul'a indi
Daha Fazla Video Göster