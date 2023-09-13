13 Eylül 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…
Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe son transfer hamlesini yapmak için hızlandı. Yaz transfer döneminde kadrosunu dikkat çeken transferlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda rekor bedelle satışını yaptığı eski yıldızını yeniden Süper Lig'e getirmenin peşine düştü.