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Videolar Spor Videoları Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadeleye devam...

Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadeleye devam...

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Giriş: 04.08.2023 09:30
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin maçları tamamlanırken temsilcimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de belli oldu. İşte yeni turdaki rakiplerimiz...
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