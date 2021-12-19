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Fenerbahçe-Beşiktaş karşı karşıya geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2021 18:34
Süper Lig'in 17. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da lider Trabzonspor'la aralarındaki puan farkını artırmamak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahneye çıkıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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