19 Aralık 2021, Pazar
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Fenerbahçe-Beşiktaş karşı karşıya geliyor
Süper Lig'in 17. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da lider Trabzonspor'la aralarındaki puan farkını artırmamak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahneye çıkıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.