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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş: 30.03.2023 14:32
Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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