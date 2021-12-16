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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş: 16.12.2021 12:41
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
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