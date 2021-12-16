Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.