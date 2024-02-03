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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen açıkladı! Başkanlığı bırakıyor mu?

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Giriş: 03.02.2024 15:32
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada haziran ayı itibarıyla başkanlığı bırakacağını söyledi. Başkan Koç, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın." ifadelerini kullandı.
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