Fenerbahçe Barcelona maçına damga vurdu! Obradovic'ten tarihte görülmemiş mola...

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-63 mağlup oldu. Karşılaşmaya Obradovic'in molası damga vurdu. CSKA Moskova maçında çılgına dönen Obradovic, molada oyunculara küfürler yağdırmıştı. Görüntüler hafta boyu tartışılırken, Obradovic'ten tarihte eşine çok az rastlanır bir mola daha geldi. Barcelona maçında isteksiz bir görüntü sergileyen Fenerbahçe Beko özellikle savunmada oldukça kötü performans gösterdi. Mola alan Obradovic geçen haftanın aksine oldukça sakindi. Ancak deneyimli koç oyuncularına kinaye yapmayı ihmal etmedi. Obradovic, "Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz? Teşekkürler" ifadelerini kullandı. Deneyimli antrenör, maç öncesi bazı oyuncuların kasıtlı şekilde kötü oynadığını da söyledi.