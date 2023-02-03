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Fenerbahçe Adana'da kayıp! Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe

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Giriş: 03.02.2023 09:11
Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken ligde şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçta Valencia'nın 88. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.
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