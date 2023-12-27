Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı Yunanistan yolcusu! İşte ekibinde yer alan isimler...

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim Yunanistan'ın en büyük takımlarından biri olan Panathinaikos ile anlaştı. Terim bugün Yunan ekibiyle 1,5 yıllık anlaşma imzalayacakken deneyimli teknik direktörün ekibi ve ilk transferi de belli oldu. İşte detaylar...