09 Mart 2022, Çarşamba
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Fatih Terim'den Burak Elmas'a Barcelona maçı yanıtı: Ben hayatım boyunca Galatasaray'a inandım kalbim evlatlarımla olacak
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Barcelona maçına davet etmesine cevap verdi. Terim, Başkan Elmas'a daveti için teşekkür ederken, mücadeleyi televizyondan izleyeceğini ifade etti. Terim yazdığı mektupta "Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi taraftarlarımızla yaşayan evlatlarımla olacak." dedi.