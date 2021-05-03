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Fatih Terim'den Beşiktaş maçıyla ilgili flaş sözler: Kazanamazsak...
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halde de %1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımız kutlar, alkışlarla yollarız" dedi.