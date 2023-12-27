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Fatih Terim resmen Panathinaikos’ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 11:16
Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktörün sabah saatlerinde Atina'ya giderek Yunan ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
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