Fatih Terim: "Panathinaikos’u şampiyon yapmak için geldim"

Yunanistan takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, kendisini ve ekibini taşıyan özel uçakla Atina’ya indi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, "Açıkçası başkanla İstanbul’da görüşmemiz çok da fazla sürmedi. Çünkü hakikaten karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı, karşısındakini mutlu ve onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Bunun için ben de fazla düşünmedim, 'Peki' dedim. İki gün evvel öğleden sonra 15.00’te konuşmamız bitti. Bugün saat 18.00’de antrenmanımız var" şeklinde konuştu.