Şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Seçim kriziyle karşı karşıya kalan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç sonu oyuncularıyla vedalaştı. Yeni sezon için transfer çalışmaların sürdüren Galatasaray'dan ayrılacak ve yola devam edilecek futbolcular da belli oldu.