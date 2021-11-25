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Fatih Terim: Galatasaray için Marsilya maçı daha önemli

İHA
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Giriş: 25.11.2021 11:24
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istemediğini belirterek, bu maçın sarı-kırmızılılar için çok önemli olduğunu söyledi. Terim, ayrıca Marsilya'nın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyerek, "Çok zor ve sert geçecek bir maç olacağını söyleyebilirim" dedi.
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