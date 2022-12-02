02 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Faslı taraftarlara Hollanda’da müdahale! 11 Faslı gözaltına alındı
Dün akşam oynanan Dünya Kupası karşılaşmasında Fas’ın Kanada'yı yenmesinin ardından Faslı taraftarlar, sevinç gösterisi yapmak için Hollanda sokaklarına çıktı. Polis ekipleri müdahale etti. Bir polis yaralandı, 11 Faslı gözaltına alındı. A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.