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Faslı taraftarlara Hollanda’da müdahale! 11 Faslı gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 13:43
Dün akşam oynanan Dünya Kupası karşılaşmasında Fas’ın Kanada'yı yenmesinin ardından Faslı taraftarlar, sevinç gösterisi yapmak için Hollanda sokaklarına çıktı. Polis ekipleri müdahale etti. Bir polis yaralandı, 11 Faslı gözaltına alındı. A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.
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