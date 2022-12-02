Faslı taraftarlara Hollanda’da müdahale! 11 Faslı gözaltına alındı

Dün akşam oynanan Dünya Kupası karşılaşmasında Fas’ın Kanada'yı yenmesinin ardından Faslı taraftarlar, sevinç gösterisi yapmak için Hollanda sokaklarına çıktı. Polis ekipleri müdahale etti. Bir polis yaralandı, 11 Faslı gözaltına alındı. A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.

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