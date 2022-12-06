06 Aralık 2022, Salı
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Fas'ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarih yazan Fas Milli Takımı, atışlar öncesinde Fatiha suresini okudu. Sahadan zaferle ayrılan Faslı futbolcular, Filistin bayrakları ile sevindi. Oyuncuların şükür secdesi ettiği ve sure okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.