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Fas'ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

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Giriş: 06.12.2022 22:15
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarih yazan Fas Milli Takımı, atışlar öncesinde Fatiha suresini okudu. Sahadan zaferle ayrılan Faslı futbolcular, Filistin bayrakları ile sevindi. Oyuncuların şükür secdesi ettiği ve sure okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Penaltılar öncesi Fatiha okudular
Penaltılar öncesi Fatiha okudular
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