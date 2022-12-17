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Fas'ın 13 maçlık yenilmezlik rüyası sona erdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.12.2022 10:45
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya yenilen Fas'ın final hayali gerçekleşmedi. Faslı taraftarlar yaşanan yenilgi ve üzüntüye rağmen tarihlerinde ilk kez yarı final oynayan takımlarına A Haber aracılığıyla teşekkür etti.
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