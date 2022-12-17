17 Aralık 2022, Cumartesi
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Fas'ın 13 maçlık yenilmezlik rüyası sona erdi
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya yenilen Fas'ın final hayali gerçekleşmedi. Faslı taraftarlar yaşanan yenilgi ve üzüntüye rağmen tarihlerinde ilk kez yarı final oynayan takımlarına A Haber aracılığıyla teşekkür etti.