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28.10.2019
Falcao'nun sakatlığında son durum
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapist ve kondisyonerlerin gözetiminde takımdan ayrı devam etti. Galatasaray’dan yapılan açıklamada; aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren Kolombiyalı oyuncunun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği belirtildi.
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