28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.10.2019

Falcao'nun sakatlığında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapist ve kondisyonerlerin gözetiminde takımdan ayrı devam etti. Galatasaray’dan yapılan açıklamada; aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren Kolombiyalı oyuncunun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Falcao'nun sakatlığında son durum
Falcao'nun sakatlığında son durum
İşte Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki konuşması!
İşte Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki konuşması!
Galatasaray’dan Falcao açıklaması!
Galatasaray’dan Falcao açıklaması!
Terim'den flaş çıkış: Bundan sonra...
Terim'den flaş çıkış: Bundan sonra...
Derbi hakemine canlı yayında sitem: Eniştem olsun da...
Derbi hakemine canlı yayında sitem: Eniştem olsun da...
Beşiktaş Galatasaray |CANLI
Beşiktaş Galatasaray |CANLI
Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI anlatım
Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI anlatım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na geldi
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip!
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip!
Başkan Erdoğan Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı
Başkan Erdoğan Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı
O antrenör konuştu: Fatih Terim'de...
O antrenör konuştu: Fatih Terim'de...
Barcelona'ya soyunma odası tepkisi
Barcelona'ya soyunma odası tepkisi
Daha Fazla Video Göster