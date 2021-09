Falcao’dan Galatasaray’a veda mesajı

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan yaşandığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle az forma şansı yakalayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao veda mesajı yayımladı. Falcao sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sarı kırmızılı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

35 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, resmi sosyal medya hesabından ayrılığı bir teşekkür mesajıyla duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"

Falcao paylaşımında, "Galatasaraylı dostlar, desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve desteğinizi hep hissettim. Teşekkürler İstanbul. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, tüm ekip arkadaşlarıma, teknik heyete, hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray friends, thank you all for your continuous support. I felt your love and support all the time. Thank you, Istanbul, and thank you millions of Galatasaray fans around Turkey. Likewise, I would like to thank all my teammates, assistants, coaching staff, and directors. pic.twitter.com/XzF33alNLW