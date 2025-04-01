Ezeli rakipler karşı karşıya! Galatasaray mı? Fenerbahçe mi?

Türk futbolunda yarın akşam tarihi bir mücadele yaşanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, 100 yılı aşkın rekabetlerinde bu kez Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Kadıköy’de oynanacak dev derbi, ATV’den canlı olarak yayınlanacak. Derbiye 24 saat kala iki takımın son durumunu masaya yatırdık, uzmanlara "Maçın sonucu ne olur?" diye sorduk.

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