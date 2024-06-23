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EURO 2024'te ihtimaller karıştı! A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 10:36
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Grupta 3 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan millilerin gruptan çıkma ihtimalleri belli oldu. İşte tüm olasılıklar...
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