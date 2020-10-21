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Esenler Erokspor 4-2 Arnavutköy Belediye Spor | PENALTILAR

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Giriş: 21.10.2020 18:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı hız kesmeden sürüyor. A Spor ekranlarında futbol şöleni yaşanıyor. Günün önemli karşılaşmalarından biri Esenler Erokspor ve Arnavutköy Belediye arasında oynandı. Normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalarda 3-3 tamamlandı. Penaltılara giden maç sonrası Esenler Erokspor 4-2'lik üstünlükle bir üst tura çıktı.
Tekirdağspor 2-1 Silivrispor | GOLÜ İZLE
Tekirdağspor 2-1 Silivrispor | GOLÜ İZLE
GOL | Tekirdağspor 1-1 Silivrispor
GOL | Tekirdağspor 1-1 Silivrispor
Tekirdağspor 0-1 Silivrispor | GOLÜ İZLE
Tekirdağspor 0-1 Silivrispor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 4-2 Arnavutköy Belediye Spor | PENALTILAR
Esenler Erokspor 4-2 Arnavutköy Belediye Spor | PENALTILAR
Esenler Erokspor 3-3 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 3-3 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 3-2 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 3-2 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
GOL | Esenler Erokspor 3-1 Arnavutköy Belediye Spor
GOL | Esenler Erokspor 3-1 Arnavutköy Belediye Spor
Esenler Erokspor 2-1 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 2-1 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 1-1 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 1-1 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 1-0 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
Esenler Erokspor 1-0 Arnavutköy Belediye Spor | GOLÜ İZLE
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