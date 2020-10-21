Esenler Erokspor 4-2 Arnavutköy Belediye Spor | PENALTILAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı hız kesmeden sürüyor. A Spor ekranlarında futbol şöleni yaşanıyor. Günün önemli karşılaşmalarından biri Esenler Erokspor ve Arnavutköy Belediye arasında oynandı. Normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalarda 3-3 tamamlandı. Penaltılara giden maç sonrası Esenler Erokspor 4-2'lik üstünlükle bir üst tura çıktı.