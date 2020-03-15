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15.03.2020

Erman Toroğlu'ndan olay yorum: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tartışmalı pozisyonları değerlendiren Toroğlu, Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi ve ''Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım." ifadelerini kullandı.

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