- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Erman Toroğlu'ndan koronavirüs önlemi! A Spor canlı yayınına telefonla bağlandı |Video
Dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alınmaya başladı. Bu önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu'da bu kısıtlamaya takıldı. 1948 doğumlu olan Toroğlu, alınan tedbirlere uyarak evinden çıkmadı ve canlı yayına telefonla katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.