23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.03.2020

Erman Toroğlu'ndan koronavirüs önlemi! A Spor canlı yayınına telefonla bağlandı |Video

Dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alınmaya başladı. Bu önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu'da bu kısıtlamaya takıldı. 1948 doğumlu olan Toroğlu, alınan tedbirlere uyarak evinden çıkmadı ve canlı yayına telefonla katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Toroğlu'ndan 'korona' önlemi! Canlı yayına...
Toroğlu'ndan 'korona' önlemi! Canlı yayına...
Beşiktaş Başkanı Çebi: Oyuncularımız karantina...
Beşiktaş Başkanı Çebi: Oyuncularımız karantina...
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrıs��!
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi
Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi
Fenerbahçe'den 'korona' açıklaması: Belirtilere rastlandı
Fenerbahçe'den 'korona' açıklaması: Belirtilere rastlandı
Emre Bol'dan flaş sözler: Virüsün adı Ersun Yanal'dı
Emre Bol'dan flaş sözler: Virüsün adı Ersun Yanal'dı
Ertelenme kararı sonrası süreç nasıl işleyecek?
Ertelenme kararı sonrası süreç nasıl işleyecek?
Türkiye'de ligler ertelendi!
Türkiye'de ligler ertelendi!
Basketbolda maçlar ertelendi
Basketbolda maçlar ertelendi
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Tüm ligler ertelendi
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Tüm ligler ertelendi
Corona virüsle mücadele için dev kampanya!
Corona virüsle mücadele için dev kampanya!
Ligler erteleniyor mu? Ankara'da kritik toplantı başladı
Ligler erteleniyor mu? Ankara'da kritik toplantı başladı
Daha Fazla Video Göster