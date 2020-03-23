Erman Toroğlu'ndan koronavirüs önlemi! A Spor canlı yayınına telefonla bağlandı |Video

Dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alınmaya başladı. Bu önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu'da bu kısıtlamaya takıldı. 1948 doğumlu olan Toroğlu, alınan tedbirlere uyarak evinden çıkmadı ve canlı yayına telefonla katıldı.