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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçındaki penaltıyla ilgili yorum: Penaltı kabak gibi penaltı

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Giriş: 24.10.2020 21:07
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu 'Devre Arası' programında BB. Erzurumspor'un kazandığı penaltı için flaş bir yorumda bulundu. Toroğlu "Pozisyon kabak gibi penaltı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Erzurumspor penaltı kazandı.

KABAK GİBİ PENALTI
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu 'Devre Arası' programında BB. Erzurumspor'un kazandığı penaltı için flaş bir yorumda bulundu. Toroğlu "Pozisyon kabak gibi penaltı" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçındaki penaltıyla ilgili yorum
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçındaki penaltıyla ilgili yorum
GOL | Leipzig 2-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 2-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 1-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 1-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 0-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 0-1 Hertha Berlin
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