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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçındaki penaltıyla ilgili yorum: Penaltı kabak gibi penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu 'Devre Arası' programında BB. Erzurumspor'un kazandığı penaltı için flaş bir yorumda bulundu. Toroğlu "Pozisyon kabak gibi penaltı" ifadelerini kullandı.
KABAK GİBİ PENALTI
Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Erzurumspor penaltı kazandı.
KABAK GİBİ PENALTI
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu 'Devre Arası' programında BB. Erzurumspor'un kazandığı penaltı için flaş bir yorumda bulundu. Toroğlu "Pozisyon kabak gibi penaltı" ifadelerini kullandı.