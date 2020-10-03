Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri: 8 - 9 maçtan az hasarla çıkarsa...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe öne geçti ama yine de sağlam oynuyor. Teknik adam herhalde ipleri eline almış. Fenerbahçe'de bir ışık var. Fenerbahçe, 8 9 maçtan az hasarla çıkarsa, ondan sonra daha rahat gidecek hissi veriyor bana." ifadelerini kullandı.