Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tartışılan pozisyonuyla ilgili yorum: Kırmızı kart

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından çok tartışılan pozisyon A Spor'da masaya yatırıldı. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "Serdar Aziz'in Donsah'a yaptığı hareket kırmızı kart" ifadelerini kullandı.