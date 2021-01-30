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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tartışılan pozisyonuyla ilgili yorum: Kırmızı kart

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Giriş: 30.01.2021 23:39
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından çok tartışılan pozisyon A Spor'da masaya yatırıldı. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "Serdar Aziz'in Donsah'a yaptığı hareket kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
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