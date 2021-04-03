Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e eleştiri! ''Galatasaray'da kalırsa...''

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı mücadeleyi Erman Toroğlu, A Spor'da değerlendirdi. Galatasaray'ın kötü futboluyla beraber Fatih Terim'e ayrıca parantez açan Toroğlu, "Fatih Terim'in 'Kalırsam Galatasaray'a zarar mı veririm?' diye düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.